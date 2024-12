Giro di vite sui controlli nelle Feste

Un Natale sotto stretta sorveglianza. In occasione delle imminenti festività, le forze dell’ordine effettueranno una stretta sui controlli in città. Lo ha annunciato, al termine della riunione del Comitato di ordine pubblico e sicurezza, che si è tenuto ieri mattina, il prefetto Luca Rotondi (nella foto). Particolare attenzione sarà rivolta anche alle regole del nuovo codice della strada e a coloro che utilizzano i monopattini. Maggiori controlli pure nella zona della stazione ferroviaria, della stazione delle Autolinee (quella dei bus), all’aeroporto di Orio al Serio e ai mercatini di Natale. "Durante le feste del prossimo periodo – spiega il prefetto – sono previste circostanze concomitanti che ci hanno consigliato un incremento delle misure di sicurezza. Avremo un afflusso di turisti importante attraverso l’aeroporto di Orio, abbiamo le criticità della stazione con i lavori in fase di attuazione, abbiamo l’introduzione del nuovo codece della strada. Insomma, movimenti molto forti di persone e veicoli. Per questo metteremo in campo controlli adeguati".

I pattugliamenti nei dintorni della stazione, anche per eventi importanti come la notte di Capodanno, saranno più intensi e impiegheranno un numero di agenti della Polizia e di carabinieri adeguato. In più, in coordinamento con le polizie locali, si aggiungeranno servizi di sorveglianza ai mercatini sia a Bergamo che in provincia. Particolare attenzione sarà prestata all’applicazione delle regole del nuovo codice stradale. Occhio di riguardo, dunque, anche alle nuove norme sui monopattini, oltre alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Il prefetto fa un appello "alla prudenza in auto. Da evitare, ovviamente alcol e sostanze stupefacenti e controllare il buono stato dei veicoli e dei mezzi pesanti, al fine di evitare incidenti gravi".

Michele Andreucci