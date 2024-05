Giro di vite dopo le violenze. Altri 900 giovani identificati dai carabinieri

Proseguono a Treviglio e dintorni i controlli da parte da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviglio per scongiurare il fenomeno delle baby gang. Nell’ultima settimana, da lunedì 29 aprile a lunedì 6 maggio, sono stati identificati altri 900 giovani. Si tratta di un servizio mirato in una zona di territorio molto ampia della Bassa che ha fatto registrare un positivo riscontro in termini di prevenzione dei reati predatori. I controlli dell’ultima settimana hanno permesso ai militari di identificare e deferire alla procura dei minori e a quella di Bergamo tre giovani (di cui due minori) di origini africane ritenuti responsabili di una aggressione, di detenzione di hascisc finalizzata allo spaccio, e il furto di un bicicletta.