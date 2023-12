Giovane rinviato a giudizio con l’accusa di stalking

Rinvio a giudizio con l’accusa di stalking per Jonathan Pellegrini, 35 anni di Porlezza. Il Gup di Como Carlo Cecchetti, nel proscioglierlo da un ulteriore capo di imputazione di minacce, come chiesto dal suo avvocato Annalisa Abate, ha disposto il processo per l’accusa di atti persecutori che a marzo lo aveva portato in carcere. Condotte che sarebbero consistite in minacce e insulti ripetuti nei confronti di una donna con cui aveva avuto una frequentazione, un inseguimento in auto, e una colluttazione, il tutto avvenuto in un brevissimo periodo di tempo e denunciato ai carabinieri dalla parte offesa. A giugno, dopo aver reso la sua versione, aveva ottenuto la scarcerazione.