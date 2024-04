Giana, la sorprendente ascesa: salvezza anticipata e obiettivo playoff con numeri da record

GORGONZOLA (Milano)

Giana, è qui la festa: salvezza con quattro giornate di anticipo. E non è finita: concreta chance playoff. Con numeri da record. Otto risultati utili consecutivi (cinque vittorie). Senza prendere gol per sei turni di fila. Una trasformazione: il girone di ritorno si era aperto con un punto in sette partite. Un ritorno al passato: andata chiusa al quinto posto. Ora zona playoff a +6 sulla prima delle escluse dalla post season. Prossima tappa Trento, sabato alle 16.15. "Essere già salvi è motivo di orgoglio, complimenti ai ragazzi: tanti erano debuttanti e non era scontato. La dedica va anche al presidente: merita questa soddisfazione", le parole dell’allenatore Andrea Chiappella.

E ora? "I playoff sono diventati un obiettivo concreto".

Un presente che ha tutta l’aria del capolavoro. I biancazzurri hanno chiuso il 2023 con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie C: 636mila euro. Anni luce da Benevento, Spal, Avellino (oltre 9 milioni), ma anche dalla Triestina (10 punti in più, 8 milioni in più). Per vedere la Giana, peraltro, il biglietto costa solo 5 euro. L’anno scorso, in Serie D, tutti gratis.

Regali di Oreste Bamonte che ha da poco festeggiato ben 39 anni consecutivi di presidenza. Il dirigente Angelo Colombo è qui addirittura dal 1974. Cesare Albè dal 1985: allenatore fino al 2020, ora vice presidente. Esperienza, fuori dal campo. Tutt’altro sul terreno di gioco: Chiappella, 36 anni, ha iniziato sulla panchina di una prima squadra l’anno scorso, vincendo la Serie D e debuttando quest’anno tra i professionisti. Più del 60 per cento della rosa è all’esordio in C. Tommaso Fumagalli, scoperto in Terza categoria alla Nuova Frontiera, 24 anni, 12 gol in 21 partite, è stato ceduto al Como in Serie B nel mercato di riparazione per una cifra vicina ai 300mila euro. Altri esordienti da urlo? Andrea Franzoni: 26 anni, 8 gol, futuro in direzione Virtus Entella. O Maguette Fall: 29 anni, 11 gol e prossimo uomo mercato. E ancora Gioele Zacchi (20 anni, nazionale Under 21), Gabriele Minotti (21 anni, ex Monza) solo per citarne alcuni.

Luca Mignani