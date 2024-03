Giana all’assalto del Padova. Marotta: "Siamo solidi e motivati"

GORGONZOLA (Milano)

Dopo il pareggio in casa della Pro Sesto, la Giana Erminio alla stadio Città di Gorgonzola attende una corazzata del girone A come il Padova. Per gli uomini di mister Andrea Chiappella si tratta di un incontro dal tasso tecnico e tattico arduo, ma non mancano comunque le armi ai biancoazzurri per giocarsela alla pari e cercare di conquistare un risultato utile, mantenendosi nella serie positiva. Certo occorreranno le migliori energie mentali e nervose in questo terzo impegno settimanale, quello che statisticamente è sempre il più pesante per ogni squadra, ma se la Giana giocherà con intelligenza, facendo leva sulla corsa e l’aggressività potrà provare dare fastidio ai biancoscudati. "Stiamo mettendo la giusta attenzione anche nel non prendere gol - dice capitan Marotta - abbiamo recuperato una solidità di squadra importante rispetto a qualche partita fa, siamo meno leggeri. Affronteremo una squadra difficile come il Padova, una squadra motivata che si sta giocando il campionato: non sarà una gara facile, loro verranno a Gorgonzola per vincere e magari riusciremo ad avere qualche spazio da sfruttare". La Giana dovrebbe partire con il 4-2-3-1 che in fase di non possesso si tramuterà in un accorto 4-5-1.

GIANA (4-2-3-1): Zacchi; Corno, Piazza, Minotti, Groppelli; Marotta, Lamesta; Caferri, Franzoni, Verde; Maguette Fall.

L.D.F.