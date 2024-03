Ghisalberti promossa. Per lei c’è la CdM

Giornata da ricordare per Ilaria Ghisalberti nel gigante femminile delle finali di Coppa Europa sulla pista norvegese di Hafjell. La ventiquattrenne bergamasca di Zogno, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, è giunta terza con un ritardo di 15 centesimi nella gara vinta dalla norvegese Marte Monsen. Grazie ai 60 punti conquistati la lombarda ha addirittura chiuso la stagione al primo posto nella classifica di specialità con 330 punti, assicurandosi il posto fisso nella prossima edizione della Coppa del Mondo di specialità. Dopo avere esordito appena ventenne in Coppa del mondo a Soelden, Ghisalberti ha passato un paio d’anni in cerca di se stessa, senza riuscire a fare passi in avanti, ma ha avuto l’umiltà di ripartire dal palcoscenico più basso del circuito continentale e passo dopo passo sta ritrovando le linee giuste e la grinta per ritagliarsi un posto anche ai massimi livelli. La classifica di giornata registra anche l’undicesimo posto della lecchese Asja Zenere.

S.D.S