Geometra e operatore tessile. Anche la ristorazione chiama

Geometra, 1 posto. Requisiti: diploma. Mansione: pianificare e seguire l’avanzamento delle attività di cantiere. Contratto: in base al profilo professionale. Sede di lavoro: Albino. Candidature: centro per l’impiego di Albino: codice 20973 . Addetto ristorazione aeroporto, 1 posto. Requisiti: disponibilità a turni anche notturni dal lunedì alla domenica. Mansione: servizio cliente, preparazione caffè/cappuccini, croissant, panini pizze, preparazione piatti. Allestimento vetrine cassa, lavaggio. Carico scarico merce. Contratto: part-time a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro: Orio al Serio. Candidature: centro per l’impiego di Bergamo, codice 20744. Addetti macchina cucitrice tessile, 1 posto. Requisiti: preferibile percorso di studi in linea, disponibilità e interesse a percorso di formazione nella mansione. Mansione: addetti alla macchina cucitrice su macchina piana e zig zag. Sede di lavoro: Levate. Candidature: centro per l’impiego di Bergamo, codice 20906.