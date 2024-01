Geas cerca conferme. Sanga, si volta pagina

Archiviato il lungo weekend dedicato alla Coppa Italia dove il Geas Sesto San Giovanni è riuscito a cogliere la qualificazione alla Final Four, ora è tempo di tornare a pensare al campionato con le partite che tornano di scena il 13 e 14 gennaio per il 14esimo turno di Serie A1. Le lombarde giocheranno tutte domenica, alle 18 le rossonere al PalaCarzaniga avranno la sfida contro la fortissima Schio che si trova al secondo posto in classifica mentre in serata alle 20.30 invece trasferta in terra romagnolo per il Brixia Basket che giocherà sul parquet di Faenza. Chi proverà a far svoltare la sua stagione in questo 2024, sarà il Repower Sanga Milano, che sempre alle ore 18, ripartirà dal match del Bocconi Sport Center contro San Martino di Lupari.

E’ coach Franz Pinotti a suonare la carica con il recupero di tutte le infortunate e l’inserimento definitivo delle novità del mercato invernale Vintsilaoiu e Turmel: "Ora siamo una squadra nuova - dice proprio l’allenatore delle milanesi – abbiamo una mentalità diversa; adesso dobbiamo concretizzare questi miglioramenti contro le nostre avversarie dirette. Per fortuna abbiamo recuperato tutte, adesso dobbiamo riprendere un po’ il ritmo partita; le prospettive sono più che ottime, dobbiamo solo continuare a lavorare".

La classifica piange, con un solo successo in campionato (in fondo c’è Battipaglia ancora a quota 0), ma la formula dà una mano alle ’’orange’’ visto non ci sarà retrocessione diretta, ma sarà necessario arrivare in forma ai playout per evitare la discesa di categoria. Ovviamente l’obiettivo sarebbe quello di evitare i playout (al momento la quota è a -6), ma questo potrebbe essere oltremodo difficile. La scalata auspicata da Pinotti inizia dal prossimo weekend, le milanesi, pagato anche lo scotto del noviziato con la categoria, dovranno farsi trovare pronte.

Sandro Pugliese