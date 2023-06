Gavardo, odori acre e fumo insopportabili, preoccupazione e rabbia tra i residenti

Odore acre che provoca bruciori alla gola, alternato a quello di ferro bruciato che si avverte soprattutto dopo le 16. E fumo che si leva sopra i tetti, nonostante i sistemi di abbattimento. Una situazione che sta destando preoccupazione e rabbia tra i residenti e le aziende che fanno parte del gruppo Cittadini residenti e lavoranti nelle zone limitrofe alle Fonderie Mora Spa.

La convivenza ha già portato, negli anni scorsi, molte manifestazioni e richieste di intervento da parte delle autorità, in primis Provincia, che in passato ha in effetti diffidato più volte l’azienda, che ha provveduto ad effettuare interventi per limitare vibrazioni e fuoriuscita dei fumi.

In effetti, la presenza di polvere nera su balconi e giardini si è molto ridotta, diventata sporadica, secondo quanto confermato da chi abita. Restano, tuttavia, le problematiche relative agli odori che, negli ultimi due mesi, sono diventati particolarmente insopportabili. F.P.