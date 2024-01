Gasolio allungato con acqua. Sequestrati 10mila litri

Vendeva gasolio allungato con acqua. È quanto ha scoperto la Finanza a Salò, sul Garda, nell’ambito di un controllo ad hoc sulle pompe di benzina in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sfociato in una denuncia e un maxisequestro di 10mila litri di carburante. Con al seguito un laboratorio chimico mobile appunto messo a disposizione dall’Agenzia, i militari hanno appurato l’annacquamento del gasolio in un distributore. Una furbata che può mandare in panne un veicolo, e avere ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale. Risultato: il titolare è stato denunciato per frode e 10172 litri sono finiti sotto sequestro.