Galliani e la squalifica del Papu Gomez: "In Spagna hanno rinviato tutto al 19"

Il Monza continua a dover fare a meno del suo fuoriclasse Papu Gomez, finito sotto l’occhio del ciclone per i fatti risalenti all’ottobre 2022, sulla sua presunta positività ad un test antidoping. Un’assenza pesante per gli uomini di Palladino e destinata a prolungarsi fino al termine della stagione. Proprio sotto questo aspetto, è intervenuto a margine dell’assemblea della Lega Serie A Adriano Galliani, ad del Monza. "Novità per il Papu Gomez? Purtroppo hanno spostato l’udienza dal 12 al 19, ci è arrivata la notizia ieri dalla Spagna. Evidentemente le lungaggini non esistono solo in Italia".