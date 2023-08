Gal e Fojanini: così il clima può migliorare

Il Gal Valtellina-Valle dei Sapori 2014-2020, con il supporto tecnico scientifico della Fondazione Fojanini di Studi Superiori, ha pubblicato il libro "Cambiamento Climatico e Agricoltura: uno sguardo alla Provincia di Sondrio". Il volume è il principale risultato del progetto di cooperazione "ClimActive 2050", finanziato a valere sull’operazione 19.3 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia e di cui il Gal Valtellina: Valle dei Sapori 2014-2020 è partner. Il partenariato comprende il Gal Oglio Po (Capofila di progetto), il Gal Valle Brembana 2020 e il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto. Il Parco delle Orobie Valtellinesi è partner locale del progetto. La pubblicazione rappresenta una fotografia rispetto all’impatto del cambiamento climatico sul sistema agricolo Valtellinese. L’analisi prende in considerazione i settori tradizionali: foraggicoltura e alpicoltura, viticoltura e frutticoltura, con uno sguardo alle colture emergenti (ad esempio l’olivicoltura). Oltre ad una puntuale descrizione della situazione attuale, la ricerca individua azioni di mitigazione e monitoraggio che possano consentire alle filiere produttive un migliore adattamento e resilienza rispetto ai cambiamenti in atto. "È un orgoglio renderci promotori della prima pubblicazione sul territorio specifica sul tema del cambiamento climatico – dice il presidente del Gal Valtellina: Valle dei Sapori, Alberto Marsetti (nella foto) –. Un’analisi importante e che rappresenta il punto di inizio per fornire supporto e strumenti concreti agli imprenditori agricoli della provincia di Sondrio per far fronte ai cambiamenti in atto. Il Gal Valtellina proseguirà il lavoro e l’impegno sul tema.

F.D’E.