Fuga dalla comunità. A soli undici anni prende il treno, sparito

Alessandro ha solo 11 anni e di lui si sono perse le tracce da domenica sera. È stato affidato agli educatori della Casa San Girolamo di Somasca a Vercurago, una struttura per ragazzini disagiati, fragili o vittime di violenza che devono essere temporaneamente collocati in un ambiente protetto. Domenica sera Alessandro è scappato dalla comunità, senza dire nulla a nessuno. Probabilmente ha raggiunto a piedi la stazione ferroviaria e poi da lì ha preso un treno per Lecco. Da ormai due giorni nessuno però sa dove sia, con chi sia, perché. Quando si è allontanato indossava una maglietta dell’Atletico Madrid di colore violaceo: stampata dietro la scritta "Momo".

Aveva inoltre pantaloni corti bianchi e scarpe da tennis nere marca Nike. "Si invita chiunque ritenga di averlo visto o di avere utili elementi di conoscenza da riferire, a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Lecco", è l’appello che arriva dalla prefettura. Non è la prima volta che si allontana dal centro di Vercurago: in passato era già scappato per tornare a casa, dalla sua mamma e dai suoi familiari, che abitano in provincia di Como. Si spera che anche questa volta si sia allontanato per lo stesso motivo e che presto venga ritrovato sano e salvo.

D.D.S.