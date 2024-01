Frena la Millenium, la Poule Promozione è lontana. Crescono invece le azioni dell’Albese Como

La terzultima giornata della A2 femminile ha inflitto un colpo definitivo (o quasi) alle speranze della Millenium di acciuffare il quinto posto e, di conseguenza, la Poule Promozione. Quando mancano solo due partite al traguardo, le Leonesse rimangono in sesta posizione, ma lo svantaggio nei confronti dell’Albese Como è salito a quattro lunghezze. Il turno che si è giocato a cavallo del fine settimana della Befana, infatti, ha portato il carbone più sgradito alle giallonere, che non solo sono riuscite a conquistare un solo punto nel duello diretto giocato a Messina, ma, soprattutto, hanno visto il successo a sorpresa delle lariane nell’anticipo con Talmassons. Due risultati che, uniti, hanno reso davvero proibitivo l’inseguimento della formazione bresciana agli spareggi promozione, una corsa che potrebbe già spegnersi domenica 14, quando l’Albese Como sarà ospite del pericolante AltaFratte, penultimo con otto punti fin qui raccolti, e, salvo imprevisti, potrebbe centrare la vittoria necessaria per mettersi al sicuro dalle mire della formazione di coach Beltrami. La compagine del presidente Catania, dal canto suo, giocherà prima a Bologna e poi chiuderà la regular season al PalaGeorge di Montichiari con Talmassons. Proprio il prossimo turno, dunque, si preannuncia quello più insidioso per le speranze di rimonta delle giallonere.

Luca Marinoni