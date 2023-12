Frana un pezzo di montagna dopo le forti piogge. Cinque le famiglie evacuate, dieci residenti coinvolti

Una grossa frana ieri mattina ha colpito la località Pian di Gobbia, nella zona di Piancogno. Ha provocato chiusura al traffico di Via Vigne in due punti a causa di massi enormi che hanno invaso i giardini sottostanti la strada. Un’abitazione, occupata saltuariamente da una famiglia olandese, è stata completamente sventrata. È conosciuta come il "casello" e fortunatamente era vuota. Dieci persone e 5 famiglie sono state evacuate. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, la protezione civile e il sindaco Francesco Sangalli. Che ha dichiarato: "Alle 4.30 abbiamo ricevuto una chiamata dai residenti che hanno sentito rumori e hanno scoperto un masso enorme a pochi metri da una casa. Abbiamo attivato il genio civile e i pompieri, trovando questa situazione disastrosa. Le famiglie evacuate a Piamborno con la Protezione Civile e stiamo gestendo tutte le procedure con i Vf". M.Pr.