Frana la strada sul lungolago. Ex statale chiusa

Un tratto di strada di circa 100 metri nella nottata tra giovedì e ieri è collassato danneggiando anche la passerella pedonale. Risultato: strada chiusa, rifornimenti e consegne bloccate alla Lucchini di Lovere. Era da poco passata l’una quando il tratto di via Paglia all’improvviso si è “lasciato andare“ trascinando con sé la passerella pedonale attigua. Fortunatamente in quel momento nessuno vi transitava.

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di Lovere che hanno constatato il cedimento e messo in sicurezza la zona. Nel frattempo la strada è stata chiusa. Proprio in queste settimane sono iniziati nella zona della Cornasola i lavori per rinforzare l’area fragile tra il porto e via Nazionale e prevenire il dissesto idrogeologico. E in questa prima fase si sta intervenendo proprio nel tratto che dalle piscine conduce al porto, sotto l’ostello.

Sul posto il sindaco Alex Pennacchio, con la protezione civile di Castro: dopo aver verificato la situazione, ha avvisato tramite i social i propri concittadini dell’immediata chiusura della strada fino a data da destinarsi. Sospeso anche il servizio di scuolabus. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, specialmente per i dipendenti dello stabilimento Lucchini e per i mezzi pesanti diretti a Castro e Lovere.

L’unica alternativa è la strada statale 469 che costeggia il lago da Solto Collina. Sospeso il servizio scuolabus del Comune e rallentati gli altri servizi dei mezzi pubblici verso la Val Cavallina. Ieri sono arrivati anche i tecnici di Uniacque e della società del gas per capire se si sono verificati danni ai sottoservizi. La chiusura momentanea della strada sta creando problemi ai residenti che, tuttavia, possono percorrere la Rivierasca, ma soprattutto alla Lucchini, praticamente isolata. F.D.