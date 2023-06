Forza Italia scompare dal Consiglio comunale di Lecco nel giorno della morte di Berlusconi

Nel giorno della morte di Silvio Berlusconi, Forza Italia è di fatto sparita dal Consiglio comunale di Lecco. Con le dimissioni dell’ex sottosegretario regionale alle Olimpiadi Antonio Rossi, che fino a settimana scorsa sedeva sui banchi dell’opposizione tra le fila del gruppo Lecco Ideale, è stata sancita la fusione in un unico gruppo, Lecco Ideale, con la compagine di “Lecco merita di più” che nel simbolo aveva anche la bandiera di FI con tanto di nome di Berlusconi, ora cancellati.

La fusione è stata ufficializzata ieri in Consiglio comunale. La decisione non piaceva già settimana scorsa a Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale di Forza Italia, e piace ancora meno adesso: "Il 14% dei consensi raccolto da “Lecco merita di più“ - Forza Italia alle ultime elezioni comunali è per buona parte da ricollegare al nostro simbolo. Eliminarlo, com’è stato fatto, non è corretto nei confronti soprattutto degli elettori che hanno barrato sulla scheda “Lecco merita di più“ - Forza Italia in virtù della presenza del simbolo del nostro partito".

D.D.S.