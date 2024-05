Fortitudo Bologna e Trapani senza ostacoli . Se passano il turno i lombardi trovano Trieste

Torna in campo alle ore 19 la Pallacanestro Cantù per gara-4 di semifinale dei playoff promozione di A2. Sono già tre le squadre qualificate all’ultimo atto. Nel tabellone Argento la Fortitudo Bologna ha vinto anche in casa di Rieti raggiungendo Trapani Shark. Nel tabellone Oro invece è Trieste ad aver ancora una volta sovvertito il fattore campo, vincendo 3-0 la sua serie con Forlì, che aveva dominato la stagione nel girone rosso. La squadra giuliana è dunque la potenziale avversaria di Cantù. A.L.M.