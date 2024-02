Finali ’’Next Gen Cup 2024’’. L’Olimpia porta a casa il titolo

Laddove non riescono i grandi ci pensano i giovani a dare soddisfazioni in casa Olimpia. La squadra Under19 dei milanesi ha vinto la Next Gen Cup, torneo organizzato in tre diverse fasi da novembre a febbraio tra tutte le formazioni giovanili delle società di Serie A. Il percorso dei biancorossi è stato perfetto con 9 successi e un solo ko. La vittoria in finale è arrivata 79-76 con Tortona con il canestro decisivo di Achille Lonati (classe 2007), uno dei gioiellini in rampa di lancio delle giovanili (MVP è stato il 2005 Francesco Ferrari, in prestito da Borgomanero, 26 punti e 13 rimbalzi in finale). Oltre che per il confronto tecnico il torneo è stato molto interessante anche per diversi regole sperimenti testate per il futuro. "I ragazzi sono stati bravi a non mollare anche quando la gara stava scappando via, così siamo stati premiati per il carattere messo in campo" ha detto coach Michele Catalani che insieme a Davide Losi gestisce il settore giovanile biancorosso.

Sandro Pugliese