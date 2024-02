Finale di Challenge Cup. Monza, tutto in una notte

Appuntamento con la storia per la Mint Vero Volley Monza che alle 20 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena ospiterà i polacchi del Projekt Warszawa, nella finale di ritorno di Challenge Cup. All’andata, la settimana scorsa, i ragazzi del Consorzio sono incappati in una sconfitta per 3-1 che li costringerà stasera a una difficile rimonta: servirà un successo prima del tie-break per giocarsi tutto al golden set. Lo sa bene coach Massimo Eccheli che alla vigilia ha indicato la strada ai suoi: "Per ribaltare il risultato del match d’andata dovremo mettere in campo grande determinazione. Cercheremo di partire al massimo, costruendo vantaggi che ci consentano di essere continuamente aggressivi senza subire troppo. A Varsavia siamo stati carenti al servizio: non abbiamo avuto l’energia necessaria contro una squadra organizzata e di livello. In questa partita metteremo in campo tutta la nostra voglia di vincere".

Gli ha fatto eco Thomas Beretta, il capitano che spera di alzare al cielo la terza competizione europea per importanza: "Purtroppo non siamo nelle condizioni migliori dopo la sconfitta nella gara d’andata, però questa è l’ultima partita: quindi dobbiamo vincere davanti a tutti i nostri tifosi".

Andrea Gussoni