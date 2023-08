Fiere importanti all’estero La Camera di Commercio dà una mano alle imprese

La Camera di Commercio stanzia 25.000 euro per le imprese valtellinesi che hanno partecipato alle fiere all’estero.

A partire dalle ore 10 del 1° settembre e fino al 30 settembre possono essere presentate le richieste di accesso ai contributi a fondo perduto per le partecipazioni a fiere all’estero e a fiere internazionali in Italia effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023. Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori con sede legale eo unità locale in provincia di Sondrio. Le risorse disponibili sono pari a 25mila euro.

"L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di € 2.000 ed un massimo di € 4.000, con una conseguente spesa minima ammissibile di € 4.000 – dicono dalla Camera di Commercio di Sondrio, guidata da Loretta Credaro –. Le domande saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione, con possibilità di riparto proporzionale qualora i contributi richiesti eccedano le risorse disponibili. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per affitto e allestimento dell’area espositiva, allacciamenti elettrici e idrici (esclusi i consumi), pulizia dello stand e iscrizione al catalogo della fiera. Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Webtelemaco di InfoCamere. (https:www.calendariofiereinternazionali.it)".

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito camerale: https:www.so.camcom.itbandofiere-estere-2023.

Fulvio D’Eri