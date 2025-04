Fiera dei librai numero sessantasei. Il tema dell’edizione è la pace

Le grandi "firme" sbarcano a Bergamo. Storici e divulgatori, politici, filosofi, giornalisti e saggisti, scienziati. È tutto pronto nel capoluogo orobico per la 66^ edizione della Fiera dei Librai (19 aprile-4 maggio) che porterà in città nomi di gittata nazionale e internazionale. La manifestazione è organizzata da Li-Ber - associazione di librerie indipendenti, Confesercenti, Promozioni Confesercenti, Sindacato italiano librai e Comune di Bergamo. Diversi incontri saranno dedicati quest’anno al tema della pace, molti altri all’80° della Liberazione. Alle 5 librerie organizzatrici della Fiera - Libreria Arnoldi, Cartolobreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri - se ne sono aggiunte 4: Spazio Terzo Mondo, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo, Elle Libri. Le sedi principali degli incontri con gli scrittori sono lo Spazio Incontri (biblioteca Caversazzi in via Tasso), la Sala Letture nell’area Narrativa della Fiera dei Librai e il Donizetti Studio.