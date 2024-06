Festa della Repubblica. Maxi mobilitazione: c’è una persona da salvare

Sarà una cerimonia insolita, più scenografica del solito, quella in programma oggi alle 10, in piazza Vittorio Veneto, in occasione del 78° anniversario di fondazione della Repubblica italiana. Accanto alla tradizionale solennità della consegna delle onorificenze al merito a 32 bergamaschi, infatti, è previsto anche il sorvolo di un elicottero AB205 del Terzo reggimento di sostegno dell’Aviazione militare, mentre la squadra speciale Saf (il soccorso speleo alpino fluviale dei vf), specializzata nella gestione di interventi in quota, simulerà il soccorso di una persona colta da malore mentre si trova all’ultimo piano della Torre dei Caduti, tramite l’allestimento di una teleferica di recupero dell’uomo. Il prefetto Giuseppe Forlenza accoglierà i comandanti delle forze dell’ordine del territorio e i rappresentanti di Provincia, Comune, casa circondariale, Ufficio scolastico. Il prefetto consegnerà 32 onorificenze dell’ordine "Al merito della Repubblica italiana", concesse dal presidente della Repubblica (in caso di maltempo Ridotto del teatro Donizetti). Verranno insigniti cavalieri (27), tra gli altri, Marisa Amabile, capo di gabinetto della Prefettura; Marzia Arrigoni, direttrice del plesso scolastico di S.Omobono che ha accolto i bambini ucraini rifugiati di guerra; Carmelo Calabrò, vicecomandante del comando dei vf di Bergamo; Loredano Signorelli, residente ad Alzano, tra i primi a finire in quarantena durante la prima ondata del Covid. Tre gli ufficiali insigniti: Roberto Sciarretta, comandante del nucleo di polizia economico GdF di Milano, Francesco Annoni e Paolo Giulio Arcari; i commendatori sono Libero di Giorgio e Lino Rota. M.A.