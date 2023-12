Esce per fare la spesa a Trento e arriva a Bergamo in contromano: bloccato 84enne

Dalmine (Bergamo), 20 dicembre 2023 – L’episodio che ha vissuto un pensionato 84enne martedì 19 dicembre poteva decisamente finire peggio di com’è andata: la sua è stata una spesa che l’ha portato ad attraversare addirittura due regioni e a viaggiare per l’intera giornata, dalle otto di mattina alle 19.30 di sera. L’uomo era uscito per fare spesa in un paesino in provincia di Trento ma, dopo le commissioni, invece che tornare a casa, ha proseguito il viaggio, ritrovandosi alle 19.30 a Dalmine, nel bergamasco, sull’autostrada A4.

L'auto dell’anziano viaggiava contromano in quarta corsia e per evitarlo due auto si sono urtate: un giovane di 34 anni si è visto arrivare addosso la Twingo dell’84enne e sterzando è finito contro l’auto di una ragazza in un’altra corsia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma storie come questa sono finite peggio.

A quel punto la polizia stradale ha inviato pattuglie per intercettare l’anziano e bloccarlo. Senza sapere come, il pensionato avrebbe fatto inversione di marcia due volte, a Dalmine e a Capriate, senza mai uscire dall’autostrada. A Capriate, un paio di chilometri prima del casello, i poliziotti lo hanno trovato mentre viaggiava verso Bergamo nella corsia diretta a Milano.

L’uomo si trovava in stato confusionale: non sapeva dove si trovava, era spaventato dai fari delle altre auto, credendo di essere su una strada urbana. Rimane un mistero anche come sia riuscito a entrare in autostrada dato che non aveva con sè nessun biglietto: la polizia ipotizza che si sia accodato ad altre auto nella corsia del Telepass.

Gli agenti hanno inizialmente chiamato un’ambulanza ma a parte lo stato confusionale l’uomo sta bene fisicamente quindi non è stato necessario trasportarlo in ospedale. Portato poi in caserma è arrivato anche il figlio, allertato dalla polizia.

Mentre si attende di sapere dalle telecamere della Società Autostrade per l’Italia se effettivamente è entrato nelle corsie del Telepass, per l’uomo, che potrebbe aver percorso 250 chilometri contromano in autostrada, scatterà la revoca della patente (gli era stata rinnovata per due anni dal 2023 al 2025) e una multa salatissima: l’importo varia da 2.046 a 8.186 euro. Inoltre perderà dieci punti dalla patente e incorrerà nel fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.