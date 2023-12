Il cantiere al casello A4 a tutta velocità. Aperte due direttrici

Gli operai delle ditte Suardi e Bergamelli e tutta la squadra dei tecnici della Regione hanno premuto sull’acceleratore fin dal primo giorno dei lavori, nel maggio del 2022. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Con l’apertura, ieri mattina, di altre due rampe al centro dell’ex rotatoria dello svincolo dell’A4, il maxi cantiere che ha ridisegnato l’area nei pressi del casello autostradale, uno degli interventi più complessi realizzati negli ultimi anni a Bergamo, sarà pressoché terminato. Almeno per quanto riguarda la viabilità. E in anticipo rispetto alla scadenza di luglio 2024.

Tecnicamente ci vorranno ancora almeno tre mesi prima della consegna definitiva delle “chiavi“ del nuovo rondò. Ieri hanno aperto altri due collegamenti tra l’asse interurbano e via Autostrada: quello per chi proviene da Curno verso la città e quello per il traffico diretto dal centro alla ex Ss 671 direzione Seriate. L’apertura di queste direttrici comporterà un miglioramento nella risoluzione dei problemi legati alla congestione viaria dell’area. In pratica con le due aperture di ieri mattina mancherà, a livello viabilistico, soltanto una direttrice, ovvero la corsia che dall’asse interurbano, direzione Curno, staccherà sulla circonvallazione delle Valli verso il rondò di Campagnola, senza passare dalla rotatoria. Da ieri è sparita anche la corsia d’emergenza che consentiva di fare inversione sul piazzale del casello per evitare di entrare in A4. Michele Andreucci