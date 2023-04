Fatto brillare un residuato bellico Era vicino alle baite

Sulle montagne del versante retico, nel Comune di Montagna in Valtellina, in località Foppe (950 metri di quota), il Nucleo CMD del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, ha fatto brillare una bomba a mano della Seconda guerra mondiale. L’ordigno, O.T.O modello 35 di produzione italiana, è stato ritrovato sul Sentiero dei cacciatori da un giovane sportivo residente in paese. La bomba era a circa cento metri dalle baite nel bosco. Dopo l’allarme dello sportivo la zona era stata delimitata. Chiunque trovi un ordigno bellico, o abbia il sospetto che lo possa essere, è tenuto ad avvisare le Forze dell’ordine. Fondamentale non maneggiare o spostare la bomba.