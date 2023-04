False multe, pensionato prima paga poi denuncia Preso uno dei truffatori

"Hanno portato tuo fratello in caserma, se non paga subito le multe arretrate lo arrestano". Così un uomo di 68 anni di Cantù, ha consegnato 5000 euro a due truffatori. Il pensionato ha ricevuto una telefonata che lo ha messo in allarme dicendogli che il fratello era trattenuto in attesa di saldare sanzioni per le quali rischiava di finire in carcere. A casa sua, poco dopo, si è presentato un uomo a cui ha consegnato 3000 euro. Qualche ora dopo ha ricevuto una seconda telefonata: servivano altri 2000 euro, che il sessantottenne ha consegnato, salvo poi farsi venire dubbi e chiamare i carabinieri. I militari hanno individuato un uomo di 46 anni italiano e pluripregiudicato, trovato con i 2000 euro e denunciato per truffa. Rimane ignoto il complice telefonista. Pa.Pi.