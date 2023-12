Faceva incetta di morfina. La Procura chiude l’inchiesta: medico da processare

Un danno allo Stato quantificato in quasi 20mila euro, pari a circa 2780 confezioni di morfina, che Felice Civitillo, medico di 42 anni di Como, avrebbe ottenuto presentando in svariate farmacie, prescrizioni apparentemente a carico di parenti che in realtà non ne avevano necessità, a partire dallo scorso anno. È l’accusa con cui il sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, ha chiesto il giudizio immediato. Da fine giugno il medico è detenuto al Bassone, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare che lo accusa di spaccio di stupefacenti e truffa ai danni dello Stato, oltre che di maltrattamenti, scaturita dall’indagine di Squadra Mobile e Guardia di finanza. Pa.Pi.