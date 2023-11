Treviolo, incidente in scooter dopo la consegna della pizza: morto a 22 anni Nicholas Foresti

Treviolo (Bergamo) – Le sue condizioni erano disperate. L’incidente mercoledì sera, intorno alle 21, in città, dopo aver effettuato una consegna. Faceva il pony pizza, un lavoretto che gli permetteva di pagarsi gli studi all’università. Era all’ultimo anno.

Nella tarda serata di oggi, giovedì 16 novembre, la tragica notizia: la morte di Nicholas Foresti, 22 anni, di Albegno di Treviolo. Era appassionato di sport e tifoso dell’Atalanta. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Bergamo, sul posto per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, mercoledì sera il ventiduenne in sella a uno scooter 125 stava viaggiando da Lallio in direzione di Bergamo: stava rientrando alla pizzeria di via Grumello dopo le consegne. All’altezza del cavalcavia si è scontrato con un’auto che, dalle prime informazioni, stava svoltando a sinistra per dirigersi verso Colognola. Il motociclista è caduto a terra. All’origine dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza.

Il ventiduenne è stato subito soccorso. È stato lo stesso automobilista (rimasto illeso) a chiamare il 112 e la centrale Soreu ha inviato sul posto un’automedica, un’auto infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Il medico, dopo averlo stabilizzato ne ha disposto il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Con il trascorrere delle ore il quadro clinico del giovane è peggiorato. Fino alla terribile notizia del decesso.