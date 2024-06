Evasori totali e lavoro nero piaghe difficili a estirpare

Le fiamme gialle bergamasche hanno scoperto 1.611 lavoratori in nero o irregolari, mentre sono stati individuati 100 evasori totali (imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali attivi nelle piattaforme dell’e-commerce). È uno dei dati che emerge nel bilancio del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo, dati riferiti al periodo 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024. Grande attenzione è stata dedicata anche alla tutela della spesa pubblica e al controllo degli interventi legati al Pnrr, con 201 verifiche. Sono stati 194 gli interventi in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Sono state 438 le persone denunciate per reati tributari (46 gli arresti), con sequestri di beni – i profitti di evasione e frodi fiscali – pari a 18,5 milioni di euro. Capitolo antidroga: le fiamme gialle hanno sequestrato – sempre tra gennaio 2023 e maggio 2024 – circa 140 kg di sostanze stupefacenti. F.D.