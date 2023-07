Esplosione in una palazzina di via San Tomaso: feriti tre operai

Allarme questa mattina in centro a Bergamo. Un’esplosione si è verificata poco prima delle 12 in una palazzina di due piani al numero civico 13 di via San Tomaso.

La deflagrazione, partita dal primo piano, ha causato il ferimento di tre persone. Nessuno dei tre, secondo le prime informazioni sull’accaduto, sarebbe in gravi condizioni. Tutti sono stati comunque portati in ospedale per gli accertamenti del caso: avrebbe rimediato ustioni alle braccia, che sono state loro fasciate dai volontari del 118. Sono rimasti comunque coscienti per tutto l’intervento.

Pare che i tre stessero lavorando a un tubo del gas, da cui sarebbe partito lo scoppio con conseguente fiammata. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Unareti. La strada è stata chiusa per una cinquantina di metri.