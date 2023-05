Dalmine, esplosione nella acciaieria Tenaris. L’azienda: nessun pericolo, tutto sotto controllo

Dalmine (Bergamo), 29 maggio 2023 – Il forte boato è stato avvertito intorno alle 18.30 a Dalmine e dintorni. In molti hanno sentito il rumore, anche nei comuni limitrofi.

L'esplosione era avvenuta all’esterno dell'acciaieria della Tenaris. Una spiegazione ufficiale è arrivata intorno alle 20 da una nota ufficiale dell'azienda: "In un'area in comodato d’uso, data a un fornitore che gestisce operazioni di movimentazione e gestione dei sottoprodotti dell’acciaieria, era in corso una manovra di svuotamento della paiola, contenitore per scorie, nella relativa zona dedicata e segregata. Dell’acciaio rimasto nella paiola è entrato in contatto con l’acqua, generando una proiezione molto rumorosa – ma non pericolosa - di lapilli, prontamente gestita e controllata dalla squadra dell’Acciaieria. Come da protocollo, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che, appurando che la situazione era sotto controllo, hanno comunque collaborato per finalizzare la messa in sicurezza dell’area”.

Sul posto inizialmente era stata inviata un'ambulanza perché era stato segnalato un operaio ustionato. In realtà le ferite riportate sono state molto lievi, tanto che l'uomo è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Hanno anche preso fuoco delle sterpaglie. La situazione è sotto controllo da parte dei vigili del fuoco e dal personale interno.