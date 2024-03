Escono di casa, entrano i ladri. Il colpo alla luce del sole gioielli spariti, danni ingenti

I padroni di casa sono usciti e i ladri sono entrati. È accaduto ieri mattina in una villetta di via Pavia, a Siziano. Contrariamente a quanto accade solitamente, quando i soliti ignoti colpiscono nel pomeriggio, tra le 14 e le 19, in questo caso sono entrati in azione con la luce del sole. Sono stati fuori per tre ore i proprietari, dalle 10 alle 13, e in quel lasso di tempo i malviventi sono arrivati nella strada in cui si trovano ville su entrambi i lati. Una volta entrati nel giardino, hanno forzato la porta a finestra dalla quale si accede al soggiorno e si sono introdotti all’interno dell’abitazione. hanno messo a soqquadro ogni stanza. Quando i proprietari sono rincasati non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia. Il bottino, alcuni monili in oro. M.M.