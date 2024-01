Esce di notte, anziano trovato senza vita

Esce da casa nel cuore della notte e a distanza di ore viene trovato morto in un canale irriguo. Tragica fine per Carlo Ortolani, classe 1935, di Pontoglio. Il corpo dell’ottantanovenne è stato rinvenuto ieri mattina intorno alle dieci nella roggia in via Bosco Levato, al confine tra Pontoglio e Palazzolo. Nel fosso c’erano pochi centimetri d’acqua. Ad avvistare il cadavere è stato un agricoltore della zona, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Chiari, i soccorritori con due automediche e i vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia. Sono stati loro a recuperare il malcapitato, senza vita. Stando alla prima ricostruzione l’anziano, che pare soffrisse di Alzheimer, si era allontanato da casa alle 4 del mattino, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Lunedì i famigliari ne avevano denunciato la scomparsa. Ieri, la terribile notizia. Da chiarire le cause del decesso: malore o scivolata le ipotesi. B.Ras.