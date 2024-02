Esame di riparazione per il Breno contro l’Este . Per l’Atletico Castegnato la strada è in salita

BRENO (Brescia)

Tra i temi proposti dalla ventitreesima giornata del girone C di serie D richiama un’attenzione particolare l’inseguimento alla salvezza di Atletico Castegnato e Breno. Le due bresciane rimangono prigioniere della zona play out, ma mentre i franciacortini intravedono la zona tranquilla della classifica, che dista solo tre punti, i camuni non riescono ad uscire dalle posizioni più calde della graduatoria e navigano a nove punti dalla salvezza diretta. Una situazione che, in ogni caso, chiama entrambe a fare risultato. Proprio questo dovrà essere lo spirito con il quale il duo targato Brescia dovrà affrontare i difficili impegni odierni. Un discorso che vale in modo particolare per i nerazzurri di mister Guerra, che nell’unico incontro che inizierà alle 15 dovranno rendere visita ad un cliente temibile come il Dolomiti Bellunesi, quarta forza del raggruppamento e ben decisa a contendere al Bassano il gradino più basso del podio alle spalle di Chioggia e Treviso. Se la gara del Castegnato si preannuncia in salita, il Breno è davanti ad una sorta di "esame di riparazione" assolutamente da non fallire.

I granata, infatti, devono dare fondo alle loro risorse per tornare con un risultato positivo (possibilmente tre punti sonanti) dal difficile campo di Este, un avversario che crede nei play off e dev’essere affrontato al massimo della determinazione.

Lu.Ma.