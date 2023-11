Emily Zeni colpita da un tumore raro: raccolta fondi in aiuto della famiglia

Bergamo – Gara di solidarietà per Emily Zeni, una bimba di 4 anni con un tumore raro, un radmiosarcoma alle vie biliari, diagnosticato quando aveva due anni. Già da tempo in molti, con varie iniziative, cercano di aiutare la famiglia che sta incontrando difficoltà economiche, dovendo sostenere numerosi viaggi per le cure della piccola.

Al momento Emily è in ospedale a Bergamo al Papa Giovanni XXIII, dopo essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Per questo il papà Alex ha lanciato anche una raccolta fondi su gofundme per poter sostenere le spese di spostamenti tra ospedali, necessari per Emily. L’obiettivo è di 10mila euro e in tre giorni 250 donatori hanno sfondato già quota 5.000.