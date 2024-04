Emergenza autisti. Corso e assunzione

Al via la nuova edizione dell’Arriva Academy, programma di formazione gratuita promosso da Arriva Italia per formare e inserire nell’organico nuovi autisti nel Lecchese. L’Academy prevederà 320 ore di lezione distribuite su 20 settimane. Nell’area di Bergamo e Lecco, Arriva Italia garantisce lo spostamento di 13 milioni di passeggeri all’anno, con più di 440 mezzi e 377 dipendenti. Arriva è alla costante ricerca di personale che possa ricoprire il ruolo di autista. Da qui l’idea dell’Academy Arriva Enaip in collaborazione di Enaip Lombardia - ente di formazione professionale - per proporre un percorso per istruire la prossima generazione di autisti, offrendo ai candidati formazione gratuita e un impiego immediato. Le selezioni si terranno il 10 e 24 maggio dalle 9,30 presso la sede di Lecco in via Caduti Lecchesi a Fossoli 29. La candidatura è aperta a tutti i disoccupati, che siano in possesso di patente B o superiore, e di almeno 21 anni di età compiuti. Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito di Enaiplombardia.eu, compilando l’apposito modulo con dati e curriculum. L’Academy è pensata per le persone che ancora non siano in possesso di una patente D e della Carta di qualificazione del conducente, necessari per poter esercitare la professione. Grazie all’Arriva Academy, infatti, si potranno ottenere entrambi i documenti gratuitamente. Il percorso prevede l’assunzione part time per tutta la durata del corso formativo, convertita in un’assunzione full time una volta ottenute le qualifiche. Tra i requisiti per iscriversi all’Academy sono indicati la patente B, conoscere la lingua italiana e avere l’doneità psicofisica per la patente guida per il trasporto di persone.