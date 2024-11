Blitz nell’edificio occupato a Chignolo d’Isola: 7 identificati, uno arrestato

Chignolo d’Isola (Bergamo) – Nelle prime ore di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio sono intervenuti in un edificio abbandonato in via XXV Aprile, a Chignolo D'Isola, da tempo occupato abusivamente. Nel corso del blitz, effettuato dai militari insieme alla Polizia Locale, sono stati identificati 7 marocchini tra i 17 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, denunciati per invasione di terreni e edifici.

Le perquisizioni personali e locali hanno permesso di trovare a uno degli occupanti hashish per uso personale. Alcuni di loro sono stati anche denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Per uno dei sette sono poi scattate le manette poiché colpito da ordine di custodia cautelare emesso dal Giudice per Indagini Preliminari di Bergamo in relazione ai reati di traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ottobre 2021, l'indagato, alla guida di un motoveicolo, non si era fermato all'alt dei Carabinieri e, dopo un inseguimento, era stato bloccato a Madone e trovato con circa 100 grammi di cocaina.