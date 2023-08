È tornata Sant’Abbondio L’antica fiera agricola si riprende tutta la scena

di Roberto Canali

Dopo la lunga parentesi del Covid torna alla normalità la Fiera di Sant’Abbondio che prende il via domani a Como, in una veste in parte inedita visto che il Comune ha deciso di dare spazio alle associazioni cittadine, protagoniste anche nell’organizzazione dell’accoglienza e dell’offerta culinaria. Un ricco programma di eventi che coinvolgerà non solo il compendio di Sant’Abbondio, dove sorge la basilica e attorno alla quale ruoteranno tutte le manifestazioni religiose, ma anche lungo le mura medievali, in particolare nel tratto tra Porta Torre e Torre Gattoni che ospiterà la mostra zootecnica, in programma domenica 3 settembre.

Tra le novità annunciate la giornata con musei aperti gratuitamente proprio il 31 agosto, il giorno del patrono, con visite organizzate alla torre del Baradello, il Tempio Voltiano, Pinacoteca cittadina e Villa Olmo. A partire da domani sono previsti appuntamenti tutti i giorni dalle 18 alle 23, oltre alle celebrazioni religiose all’interno della Basilica, si potrà visitare la mostra organizzata in occasione del bimillenario di Plinio il Vecchio, che morì in seguito alla disastrosa eruzione che distrusse Pompei, ma nacque sul Lario. Poi naturalmente ci sarà la parte culinaria, con le cucine e l’area feste che sarà pronta ad accogliere visitatori e turisti dalle 19 alle 23. Quest’anno ad alternarsi ai fornelli non saranno i cuochi, ma i volontari di alcune associazioni cittadine come i Pescatori Alpha, i Pesi Massimi Como e gli Eagles della Pallacanestro Cantù, i volontari della Protezione Civile e Alpini di Como che proporranno dei piatti tradizionali ispirati al lago e alla tradizione della cucina lariana.

All’interno dell’area fiera saranno allestite diverse bancarelle, anche in questo caso coinvolgendo le associazioni di volontariato attive in città, per consentire loro di raccogliere fondi attraverso la vendita di gadget e prodotti tipici. Non poteva mancare nella giornata di domenica il mercato di Coldiretti con i suoi prodotti a km0 di Coldiretti. Come in passato la Società Archeologica Comense allestirà nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano una mostra di carattere archeologico.

La basilica di Sant’Abbondio e la chiesa Cattedrale, recentemente illuminata, ospiteranno tutte le funzioni religiose in onore del patrono della città e della diocesi di Como. Sono in programma anche il tradizionale concerto in onore di sant’Abbondio, che quest’anno vede la presenza del soprano Hiroko Ito accompagnata all’organo da Andrea Schiavio, e la presentazione del restauro della statua del patrono, opera dello scultore rinascimentale Tommaso Rodari.