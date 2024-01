È l’ora della Pergolettese. La Pro Sesto si arrende 0-2

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Importante vittoria della Pergolettese che ha espugnato lo stadio Breda superando con un convincente due a zero la Pro Sesto. Tre punti pesanti che infondono fiducia in vista delle prossime partite a partire dalla sfida di domenica al Voltini con il Lumezzane. Ha deluso invece la Pro Sesto che ha faticato moltissimo in fase di impostazione di gioco. Al 23’ gialloblù in vantaggio con Bariti che supera Del Frate con un preciso pallonetto. Al 51’ arriva il raddoppio dei ragazzi del dg Fogliazza con Artioli che in contropiede fulmina l’estremo difensore di casa.

Raffaele Sisti