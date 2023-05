Due turisti ventenni intossicati dal monossido

Sono rimasti intossicati da esalazioni di monossido, mentre si trovavano in una casa di villeggiatura a Blessagno. Le vittime, che non hanno riportato gravi conseguenze, sono due turisti italiani, 27 anni lei e 24 lui: la prima ad accusare malessere, ieri mattina la risveglio, è stata la donna, soccorsa dall’amico, che ha chiamato i vigili del fuoco e il 118. Entrambi sono stati portati in ospedale al Sant’Anna, ma la presenza di monossido nel sangue era molto bassa, e non hanno avuto bisogno di trattamenti in camera iperbarica. Ora sono in corso accertamenti da parte di vigili del fuoco e carabinieri, per capire le cause della dispersione, al momento non note.