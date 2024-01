Due project officer per le sfide al clima

I cambiamenti climatici e l’effetto sul turismo invernale. Unimont, Università della montagna, polo d’eccellenza della Statale di Milano con sede a Edolo (Brescia), offre un contratto di 12 mesi (rinnovabili) nell’ambito del progetto Interreg Alpine Space – Transtat, dedicato alle sfide che le nuove tendenze climatiche stanno chiedendo in particolare alle località montane e in particolare alle soluzioni da mettere in campo per il turismo. La figura cercata è un project officer all’interno di un progetto internazionale che coinvolge sei Stati della Regione Alpina (1.450 euro il compenso netto mensile previsto): due i posti, con compiti ben precisi all’interno di un contesto stimolante. Supporto alle attività di project management; sviluppo delle attività di coinvolgimento degli stakeholder e del processo di co-creazione insieme alla Regione Lombardia attraverso il supporto all’organizzazione di tavoli tematici e alla moderazione; supporto alle attività di comunicazione del progetto e nel monitoraggio e coordinamento delle attività di ricerca in corso; supporto all’organizzazione di eventi e seminari per la promozione delle attività progettuali. I candidati non devono avere riportato condanne penali né devono essere interessati da procedimenti penali in corso; devono avere una laurea magistrale o un titolo di studio assimilato e possedere competenze nella ricerca, nella raccolta ed elaborazione di dati, nell’individuazione di potatori di interesse dello sviluppo sostenibile dei luoghi montani. Necessarie anche capacità informatiche e un’ottima conoscenza dell’inglese. Le candidature di risposta al bando disponibile sul sito di Unimont (www.unimontagna.it) devono pervenire entro il 5 febbraio.