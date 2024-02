Droga dal Marocco sui Tir. Sgominata banda di trafficanti

Nella provincia di Bergamo, secondo gli inquirenti, avevano allestito una "una solida base operativa. In particolare tra le località di Dalmine, Stezzano e Osio Sotto, dove si trovava il luogo di stoccaggio dello stupefacente: una cascina adibita alla produzione di formaggi, accuratamente sorvegliata, dalle parti di Stezzano. A gestire quella base, ritenuta sicura, una organizzazione composta da marocchini, afgani, spagnoli, senegalesi ed italiani, smantellata da una raffica di arresti (15) ad opera dei finanzieri del Comando provinciale di Pisa, con l’ausilio di militari dei comandi provinciali di Brescia, Bergamo e dello Scico, il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata. All’associazione viene contestata l’illecita importazione di hascisc per un totale di circa 1.300 chili che sul mercato avrebbe fruttato circa 4 milioni e mezzo di euro. Soldi che sarebbero stati trasferiti da uno dei promotori dell’associazione, mediante fittizi brokers finanziari, direttamente in Spagna. L’operazione ha toccato le province di Bergamo, Brescia, Bolzano e Trento. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere è stata emessa dai gip dei tribunali di Brescia e Bergamo su richiesta della procura della Repubblica – Dda di Brescia. Lo stupefacente, originario del Marocco, sarebbe stato importato dalla Spagna verso l’Italia mediante l’utilizzo di autoarticolati con targa spagnola e condotti da autisti -corrieri compiacenti, i quali, transitando dal valico di confine di Ventimiglia con carichi di copertura, come alberi da frutta o batterie per automobili, avrebbero consegnato lo stupefacente ai complici in Italia. Questi, poi, avrebbero coordinato le operazioni di ricezione e smistamento dello stupefacente destinato a varie città italiane, tra cui Pisa. Tra gli arrestati italiani, o meglio restringendo il campo, a quelli bergamaschi dop, c’è anche una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, un 50enne, con precedenti. Nel giugno del 2022, infatti, era stato arrestato sempre per droga. Nello specifico, gli agenti della Polizia locale di Stezzano, assieme ai colleghi di Spirano, avevano scovato all’interno di una presunta officina, situata dentro una cascina di Stezzano, avevano scovato panetti di hascisc per un peso complessivo di 123 chili. F.D.