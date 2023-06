Romano di Lombardia, un drago barbuto a spasso per il paese: salvato dai Vigili del fuoco

Romano di Lombardia (Bergamo) – L’hanno trovato che passeggiava su un muretto ai margini di un cantiere in via Giuseppe Lamera a Romano di Lombardia: un esemplare di Pogona vitticeps, comunemente noto come drago barbuto, un rettile originario dell’Australia centrale, è stato salvato dai Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti in seguito una segnalazione e a spasso tra il verde della zona residenziale, c'era il piccolo sauro, probabilmente abbandonato da qualche collezionista.

Intorno alle 19 la squadra lo ha individuato e catturato per poi consegnarlo al centro specializzato in animali esotici di Leolandia dove il piccolo drago barbuto potrà trovare un ambiente più accogliente e adeguato alle sue necessità.