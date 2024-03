Dopo dieci risultati utili si ferma il Sangiuliano. Vardini: "Demerito nostro, possiamo far meglio"

La sconfitta in casa dell’Imolese dopo dieci risultati utili consecutivi ha lasciato l’amaro in bocca in casa Sangiuliano City. Le due squadre erano appaiate a quota 35 e la sfida domenicale sapeva di ultimo treno per le speranze playoff di entrambe. La squadra guidata da Ciceri, squalificato per l’occasione, non è riuscita a dar seguito alla striscia aperta soccombendo a causa della rete di Capozzi. "Viviamo dopo diverso tempo le sensazioni della sconfitta e questo dispiace e ci fa rabbia, ma per il percorso che abbiamo ormai intrapreso da tempo ci serve essere lucidi nell’analizzarla per ripartire subito – afferma Diego Vardini, viceallenatore dei gialloverdi - La gara è stata subito indirizzata da un’ottima combinazione avversaria che ha portato al gol, grazie a diverse loro giocate di qualità. Nonostante la prestazione sia cresciuta durante i novanta minuti, rimane la sensazione che avremmo potuto aggredire di più la partita sia individualmente sia come collettivo, in entrambe le fasi".

Domenica prossima la sfida al Carpi, in casa, contro un’avversaria terza in classifica e che non perde da sette turni, cinque vittorie e due pareggi. Il Sangiuliano ha dimostrato in questo lungo periodo senza ko, prima della trasferta con l’Imolese, di poter competere anche contro formazioni di alta classifica, avendo pareggiato nel turno precedente contro la capolista Ravenna. Mattia Todisco