Donna senza patente sfreccia in cabriolet, multa di 5mila euro

Guidava da 30 anni senza mai avere conseguito la patente di guida, ma è stata colta sul fatto dagli agenti della polizia locale di Rovato che stavano effettuando un controllo stradale in centro al paese. La donna stava sfrecciando sulla sua auto cabriolet, quando è stata fermata dagli agenti della locale. La donna, 50 anni, residente a Adro, ha ammesso di non aver mai frequentato la scuola guida e di non avere il documento per poter condurre un veicolo. Il comportamento scorretto è fuori legge le è costato caro. La vettura è stata posta sotto sequestro ed è scattata una multa di 5mila euro. Guidare trent’anni senza mai incappare in un controllo, pare impresa da guinness, accertamenti sul veicolo e su chi potrebbe averglielo incautamente affidato.Mi.Pr.