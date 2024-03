Donna aggredita sul treno. In balia di una giovane:: "Impugnava una siringa"

Minacciata con una siringa su un treno partito da Milano Cadorna e diretto a Como via Saronno: l’allarmante episodio si è verificato l’altro giorno, nel tardo pomeriggio, a denunciarlo una passeggera. La donna mentre il convoglio stava raggiungendo lo scalo saronnese ha vissuto momenti di paura di fronte ad una giovane che ha cominciato ad insultarla per poi minacciarla con una siringa. È stato quindi avvisato il capotreno che ha disposto lo stop del convoglio nella stazione di Saronno dove si è fermato per una quindicina di minuti. Nel frattempo veniva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma della giovane non c’era traccia, scesa dal vagone è sparita. Indagini sono in corso da parte della Polizia ferroviaria. R.F.