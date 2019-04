Bergamo, 24 aprile 2019 - «Io so chi è stato. Possono anche aver litigato, ma arrivare ad accoltellarlo, questo proprio no». Lo ripete più volte la ventenne di Almenno che da qualche tempo ha una relazione con il dj Maurizio Canavesi, 33 anni, padre di una bimba, trovato ferito dai soccorritori del 118 alle 5 di ieri mattina nell’ androne del condominio di via Castegnate al civico 21, a Terno d’Isola, dove di fatto vive il giovane con i genitori, senza risultarvi residente. Erica arriva trafelata alla caserma di Calusco d’Adda, vuole avere notizie di Maurizio. «Io lo aspettavo a casa alle 4 di stamattina. Ma alle 11 ancora non era arrivato. Poi mi sono accorto che al mio cellulare avevo ricevuto molte chiamate da parte della madre di Maurizio. E a quel punto ho capito che gli era successo qualcosa».

Cosa era successo lo ha saputo quando ha varcato la soglia della caserma. Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Zogno sono sulle tracce dell’aggressore (fuggito in auto): la persona sospettata sarebbe già stata identificata, anche grazie ai testimoni che si trovavano sul posto. Secondo una prima ricostruzione da parte degli investigatori, coordinati dal pm Carmen Santoro, il dj musicista per lavoro, era appena rientrato, in piena notte, da un rave in Toscana, con un gruppo di amici: cinque in tutto. Sull’auto con luia nche un’amica. Per motivi che ancora non sono chiari, Canavesi sarebbe stato accoltellato proprio da una delle persone che avevano viaggiato con lui. I fendenti sarebbero arrivati dopo una colluttazione accesa, e pare scaturita per futili motivi. Una coltellata ha colpito il dj anche alla nuca: la lama era ancora conficcata quando sono arrivati i sanitari: dopo un intervento le sue condizioni restano gravi.