Disturbati dal cane lo uccidono a calci: "Siete mostri, non ladri"

Non si accontentano di svaligiare la casa: la loro violenza si è accanita anche sul cane, ucciso a calci. Un episodio che ha creato sgomento quello accaduto a Serle, nel Bresciano, dove nella mattina di lunedì, alcuni ladri si sono introdotti in un’abitazione, approfittando del fatto che la famiglia fosse fuori casa per motivi di lavoro. La loro presenza non è passata inosservata, però, al cane di casa, un meticcio di 12 anni, che ha abbaiato. I delinquenti lo avrebbero quindi preso a calci, fino ad ucciderlo, prima di portare a compimento il furto.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, ma nel frattempo una delle vittime si è sfogata sui social, definendo ladri, vandali e incivili i responsabili del gesto. "Siete entrati in casa mia, avete rubato tutto ciò che per noi era importante. Ma come se non bastasse, avete fatto del male e ucciso il nostro cane, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la sua casa e la sua famiglia. Siete dei mostri senza pietà". Un brutto episodio che ha suscitato indignazione e che, purtroppo, non è un caso isolato. Solo a gennaio scorso, a Marone, dove una banda senza scrupoli ha preso a calci Laika, meticcia di 4 anni, che è morta dopo una breve agonia per i traumi interni.

F.P.