Distrugge casa e minaccia il padre che gli nega i soldi per la droga: in manette ragazzo di 27 anni

Urgnago (Bergamo), 29 luglio 2024 – Era diventato un vero incubo per la famiglia per le sue continue e violente richieste di soldi per acquistare droga. Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver distrutto lo scorso 18 luglio l la casa di famiglia davanti al diniego del padre di dargli 30 euro per l’acquisto di una dose. Prima dell’arrivo dei carabinieri il ragazzo però era fuggito. Ai militari il papà aveva raccontato il suo incubo quotidiano con il figlio sempre più in preda a crisi di astinenza e a violente richieste di solfi. Inutile i tentativi di convincerlo ad affidarsi ad una comunità per disintossicarsi.

La mamma e il fratello del 27enne si erano trasferiti in un altro appartamento pur di non avere a che fare con lui. A dicembre 2023, la donna aveva già denunciato il figlio che dopo aver scontato gli arresti domiciliari per estorsione a casa di un parente aveva iniziato nuovamente a chiedere somme di denaro dai 20 ai 50 euro. Soldi che gli venivano dati per r evitare che desse in escandescenza. Una serie lunghissima di violenze fisiche e di devastazioni della casa confermate anche dai e i nonni e dal fratello .

Il 27enne era già stato condannato a due mesi e quattro mesi di reclusione nel 2021. Una volta libero era tornato a taglieggiare i famigliari. Ora il nuovo arrestato e il ritorno in cella.